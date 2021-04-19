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    İzmir Seferihisar açıklarında 59 kaçak göçmen kurtarıldı

    Seferihisar açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 59 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.
    • DHA
    • 19.04.2021 - 21:48
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    İzmir Seferihisar açıklarında 59 kaçak göçmen kurtarıldı

    Sahil Güvenlik Komutanlığı, 16 Nisan saat 15.50 sıralarında Seferihisar ilçesi açıklarında 2 can salı içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı.

    59 GÖÇMEN KURTARILDI

    İhbar üzerine bölgeye ulaşan ekipler Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 59  kaçak göçmeni kurtardı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

    İzmir Seferihisar açıklarında 59 kaçak göçmen kurtarıldı #1

    İzmir Seferihisar açıklarında 59 kaçak göçmen kurtarıldı #2

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