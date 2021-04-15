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    İzmir Selçuk'ta tarihi eser operasyonu

    İzmir'in Selçuk ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda, çeşitli tarihi dönemlere ait 50 gümüş ve bronz sikke ile çok sayıda eser ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.
    • DHA
    • 15.04.2021 - 17:07
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    İzmir Selçuk'ta tarihi eser operasyonu

    İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile Selçuk İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki bir adreste tarihi eser bulunduğu bilgisine ulaştı.

    ÇOK SAYIDA TARİHİ ESER ELE GEÇİRİLDİ

    Adrese baskın düzenleyen ekipler Helenistik, Roma ve çeşitli İslam devletleri dönemlerine ait 50 gümüş ve bronz sikke, 20 pişmiş toprak kandil, 5 insan başı heykeli, 2 yüzük, 6 metal minyatür kuş heykeli, 1 mühür, 2 minyatür obje, 1 minyatür kap, 1 taş ağırlık, 1 baykuş tasvirli heykel, 2 insan kabartmalı pişmiş toprak levha olmak üzere toplam 91 tarihi eser ve 1 ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

    2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

    Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alınırken, şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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    İzmir Selçuk ta tarihi eser operasyonu #2

    İzmir Selçuk ta tarihi eser operasyonu #3

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