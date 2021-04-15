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İzmir Selçuk'ta tarihi eser operasyonu

İzmir Selçuk'ta tarihi eser operasyonu

İzmir'in Selçuk ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda, çeşitli tarihi dönemlere ait 50 gümüş ve bronz sikke ile çok sayıda eser ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.