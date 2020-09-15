Dolar
7.492
0.1042%
Euro
8.9037
0.1811%
Altın
1962.95
0.3301%
Borsa
1114.15
0.6195%
G. Altın
472.473
0.3615%
Bitcoin
80522.79
-0.1925%
27ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 27 C

    İzmir ve Aydın'da geri itilen 67 sığınmacı kurtarıldı

    Yunanistan sığınmacı hukukuna aykırı davranmaya devam ediyor.
    • AA
    • 15.09.2020 - 10:54
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    İzmir ve Aydın'da geri itilen 67 sığınmacı kurtarıldı

    Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, İzmir'in Foça ilçesi Aslan Burnu açıklarında can salı içindeki 11, Karaburun ilçesi açıklarında 2 can salındaki 37 sığınmacının kurtarıldığı belirtildi.

    Aydın'ın Kuşadası ilçesi Davutlar açıklarında da can salı içindeki 19 sığınmacının Sahil Güvenlik botu tarafından karaya çıkarıldığı bildirildi.

    İzmir ve Aydın da geri itilen 67 sığınmacı kurtarıldı #1

    67 SIĞINMACI KURTARILDI

    Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen 67 sığınmacı, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüklerine gönderildi.

    İzmir ve Aydın da geri itilen 67 sığınmacı kurtarıldı #2

    İzmir ve Aydın da geri itilen 67 sığınmacı kurtarıldı #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir