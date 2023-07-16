İzmir ve Manisa’da 9 orman yangını kontrol altına alındı İzmir ve Manisa’da çıkan 9 orman yangını, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince havadan ve karadan yapılan müdahaleler ile söndürüldü.

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İHA

Yurt genelinde meydana gelen orman yangınlarına müdahale etmek için ekipler harekete geçti.



İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, İzmir ve Manisa’da çıkan 9 orman yangınına hızlı ve etkin bir şekilde müdahale etti.

Ekipler yangınlara müdahale etti

Pazar günü saat 10.40'ta Kemalpaşa ilçesi Çambel mevkiinde çıkan orman yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince, saat 10.52'de ilk müdahale gerçekleştirildi.

2 uçak, 5 helikopter, 6 dozer, 26 arazöz ve 8 su ikmal aracı ile yapılan müdahaleler sonucunda yangın saat 12.44'te kontrol altına alındı.

Yine Dikili ilçesi Çandarlı bölgesinde saat 11.55'te çıkan orman yangınına; 1 helikopter, 10 arazöz ve 1 su tankeri ile müdahale edildi.

İki ilde, 9 orman yangını söndürüldü

Yangın, saat 12.56'da ekiplerce kontrol altına alındı.

Çeşme ilçesi Alaçatı mevkiinde saat 14.10'da ormanlık alanda çıkan yangına ise İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince; 2 helikopter, 8 arazöz, 1 su ikmal aracı, 1 dozer ve 1 yer ekibi ile müdahale edildi. Yangın saat 15.41'de kontrol altına alındı.

Gaziemir Görece bölgesindeki saat 16.43'te çıkan orman yangınına ilk müdahale saat 16.52'de yapılırken; 4 uçak, 6 helikopter, 20 arazöz, 5 su ikmal aracı, 4 dozer, 6 yer ekibi ile yangın saat 17.06'da söndürüldü.

Manisa’nın Saruhanlı ilçesinde saat 11.25'te çıkan orman yangını 1 helikopter, 4 arazöz, 1 su ikmal aracı ve 1 dozerle yapılan müdahaleler sonucunda saat 11.50 itibariyle kontrol altına alındı.