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    İzmir'de 1 haftada 631 kaçak göçmen ve 3 organizatör yakalandı

    İzmir'in 8 ilçesinde jandarma ve Sahil Güvenlik ekiplerinin son 1 haftada yaptığı çalışmalarda 631 kaçak göçmen ve 3 organizatör yakalandı.
    • DHA
    • 25.12.2021 - 17:03
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    İzmir'de 1 haftada 631 kaçak göçmen ve 3 organizatör yakalandı

    İzmir İl Jandarma Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı ekipleri, 18-24 Aralık'ta göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik İzmir Cumhuriyet Savcılığı ile Çeşme, Urla, Seferihisar, Karaburun, Dikili, Foça, Menderes ve Ödemiş cumhuriyet başsavcılıkları koordinasyonunda çalışma gerçekleştirdi.

    631 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI

    Bu kapsamda 5'i Çeşme, 4'ü Urla, 3'ü Seferihisar, 2'si Karaburun, 1'i Dikili, 1'i Foça, 1'i Menderes ve 1'i Ödemiş'te olmak üzere toplam 18 insan kaçakçılığı olayı ortaya çıkarıldı; 631 kaçak göçmen de yakalandı.

    İzmir de 1 haftada 631 kaçak göçmen ve 3 organizatör yakalandı #1

    3 ORGANİZATÖRDEN 2'Sİ TUTUKLANDI

    İnsan kaçakçılığı organizatörü olduğu ileri sürülen 3 şüpheli, gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 1'i ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Yakalanan 631 kaçak göçmen, İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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