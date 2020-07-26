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    İzmir'de 1 kişi 120 gram esrarla yakalandı

    Ödemiş ilçesinde, hareketlerinden şüphelendikleri A.K.'yi durduran polis ekipleri, şüphelinin elindeki poşetlerde 120 gram esrar maddesi ele geçirdi.
    • DHA
    • 26.07.2020 - 19:25
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    İzmir'de 1 kişi 120 gram esrarla yakalandı

     

    İzmir'in Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yaptığı uygulamalar sırasında elinde siyah poşetlerle yürüyen ve şüpheli hareketler sergileyen A.K.'yi durdurdu.

    120 GRAM ESRAR ELE GEÇİRİLDİ

    Poşetleri arayan ekipler, esrar maddesi olduğunu fark etti. Hassas terazide yapılan ölçümde poşet içindeki uyuşturucu maddenin 120 gram olduğu belirlendi. Gözaltına alınan A.K., emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

    İzmir'de 1 kişi 120 gram esrarla yakalandı #1

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