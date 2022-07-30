İzmir Bornova'da 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin de yaralandığı kimya imalathanesindeki patlama anı yakınlardaki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Geçtiğimiz pazartesi günü saat 20.00 sıralarında İzmir'in Bornova ilçesi Egemenlik Mahallesi Geri Kazanımcılar Sanayi Sitesi içerisinde bulunan bir kimyasal madde imalathanesinde meydana gelen olayda, imalathanede kaynak yapım esnasında bir anda patlama oldu.

Patlama sonrası kimyasal maddeler tutuştu

Patlamanın ardından kimyasal maddelerin tutuşmasıyla yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve ambulansın yanı sıra TOMA sevk edildi. Bitişikte içerisinde elektronik malzemelerin bulunduğu bir iş yerine ve bir araca da sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerin yoğun uğraşları neticesinde kontrol altına alınarak söndürüldü.

İzmir’de 1 kişinin öldüğü kimya imalathanesindeki patlama anı kamerada VİDEO

1 kişi ölmüş, 1 kişi yaralanmıştı

İş yerinde yaşanan patlamanın ardından yaralanan bir kişi ambulans ile Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılırken, itfaiye ekiplerince imalathanede yapılan soğutma çalışmalarının ardından iş yerinde çalıştığı ileri sürülen Suat Kadan’ın cansız bedenine ulaşılmıştı. Kadan’ın cenazesi savcının incelemelerinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılmıştı.

Patlama anı güvenlik kamerasına yansıdı

Öte yandan, imalathanede meydana gelen patlama ve akabindeki yangının ise yakınlarda bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdığı ortaya çıktı. Görüntülerde, patlamanın ardından imalathane alev topuna dönerken, o esnada iki kişinin savrularak yere düştüğü ve panik halinde kaçıştığı yer alıyor. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.