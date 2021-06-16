İzmir'de 1 milyon lira piyasa değerinde kaçak ürün ele geçirildi
İzmir'de son 1 hafta içerisinde yapılan kaçakçılık operasyonlarında piyasa değeri yaklaşık 1 milyon lira olduğu değerlendirilen kaçak ürün ele geçirildi.
- İHA
- 16.06.2021 - 00:49
İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde 7-13 Haziran tarihleri arasında 15 operasyon gerçekleştirdi.
1 MİLYON LİRA DEĞERİNDE KAÇAK ÜRÜN ELE GEÇİRİLDİ
Düzenlenen operasyonlarda; 339 paket kaçak sigara, 4 kilogram nargile tütünü, 2 kilogram tütün, 474 puro, 114 şişe-litre sahte içki, 5 bin 400 kaçak alkol malzemesi, 131 sikke-tarihi eser, 50 cep telefonu, 630 muhtelif emtia ele geçirildi. Ele geçirilen ürünlerin piyasa değerinin yaklaşık 1 milyon lira olduğu belirtilirken, operasyonlar kapsamında 17 şüpheli hakkında işlem yapıldığı öğrenildi.