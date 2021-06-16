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İzmir'de 1 milyon lira piyasa değerinde kaçak ürün ele geçirildi

İzmir'de 1 milyon lira piyasa değerinde kaçak ürün ele geçirildi

İzmir'de son 1 hafta içerisinde yapılan kaçakçılık operasyonlarında piyasa değeri yaklaşık 1 milyon lira olduğu değerlendirilen kaçak ürün ele geçirildi.