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    İzmir'de 107 göçmen kurtarıldı

    Seferihisar ilçesi açıklarında içerisinde 107 göçmenin bulunduğu tur teknesi, bir balık çiftliği kafesine çarptı. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince göçmenler tekneden alınarak karaya çıkartıldı.
    • İHA
    • 16.11.2020 - 22:27
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    İzmir'de 107 göçmen kurtarıldı

    İzmir'de Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri 13 Kasım günü saat 04.45’te Seferihisar ilçesi Sığacık Kokar Koyu mevkiinde bir balık çiftliği kafesine içerisinde bir grup göçmenin bulunduğu tur teknesinin çarptığı ihbarını aldı.

    107 GÖÇMEN KURTARILDI

    İhbar üzerine harekete geçen Sahil Güvenlik botları tarafından bahse konu tekne içerisindeki 107 göçmen kurtarıldı.

    Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

    İzmir de 107 göçmen kurtarıldı #1

    İzmir de 107 göçmen kurtarıldı #2

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