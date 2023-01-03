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    İzmir'de 113 göçmen kurtarıldı

    İzmir'de sahil güvenlik ekipleri, Seferihisar, Çeşme ve Dikili ilçesi açıklarında Yunanistan'ın ölüme terk ettiği göçmenleri kurtardı.
    • 03.01.2023 - 00:56
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    İzmir'de 113 göçmen kurtarıldı

    Akdeniz ve Ege'de göçmen zulmü sürüyor..

    Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 1- 2 Ocak tarihleri arasında farklı zamanlarda Dikili, Seferihisar ve Çeşme açıklarında can salları ve lastik botlar içerisinde kaçak göçmenler olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

    Yunanistan tarafından geri itilen 113 göçmen kurtarıldı

    Bölgelere ulaşan ekipler, Yunan unsurlarınca Türk karasularına itilen can salları ve lastik botlardaki 113 kaçak göçmeni kurtardı.

    Öte yandan ekipler, Dikili ilçesinde açıklarında lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine tekrar harekete geçti.

    37 kaçak göçmen de yakalandı

    DHA'nın haberine göre bölgeye ulaşan ekipler, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 37 kaçak göçmeni yakalandı. Karaya çıkarılan kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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