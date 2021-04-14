İzmir’de 117 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir'in Çeşme ve Dikili ilçeleri açıklarında, Sahil Güvenlik ekiplerince 117 düzensiz göçmen kurtarılırken, 1 göçmen kaçakçısı yakalandı.

Çeşme ilçesi açıklarında saat 05.40 sıralarında, Sahil Güvenlik uçağı tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmenin olduğu tespit edildi.

Görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından hareket halindeki lastik bot durdurularak içerisindeki 27 düzensiz göçmen kurtarıldı. Aynı gün saat 08.00 sıralarında Dikili ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bot içerisindeki 24 düzensiz göçmen kurtarıldı.

1 GÖÇMEN KAÇAKÇISI ŞÜPHELİSİ YAKALANDI

Öte yandan, saat 06.30 sıralarında Çeşme ilçesi açıklarında yelkenli tekne içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine harekete geçen Sahil Güvenlik botu tarafından, yelkenli tekne içerisindeki 67 düzensiz göçmen kurtarılırken, 1 göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen şüpheli yakalandı. Karaya çıkarılan göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresine teslim edilirken, göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen şüpheli ekipler tarafından gözaltına alındı.