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    İzmir'de 13 bin 450 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi

    İzmir Bayraklı'da polis ekiplerinin uyuşturucu ticaretine yönelik yaptığı araştırma sonucu 13 bin 450 sentetik uyuşturucu hap ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.
    • 20.12.2022 - 00:34
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    İzmir'de 13 bin 450 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi

    İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Bayraklı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliğine bağlı ekipler, uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik yapılan istihbarı çalışmalar sonucunda M.M. (29) ve K.Y.'nin (20), 35 ALJ 507 plakalı araç ile uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisine ulaştı.

    Harekete geçen ekipler, teknik ve fiziki takibe alınan aracı durdurdu.

    13 bin 450 sentetik uyuşturucu hap yakalandı

    Şüpheli M.M ile K.Y. üst aramasında, 322 sentetik uyuşturucu hap, bir miktar esrar ve 3550 TL uyuşturucu ticaretinden ele geçirildiği değerlendirilen nakit para ele geçirildi.

    Emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık kararı doğrultusunda şüpheli M.M.'nin araç ve ikametinde de arama yapıldı. M.M.'nin araç ve ikametinde yapılan aramalarda 12 bin 936 sentetik uyuşturucu hap daha ele geçirildi.

    DHA'nın haberine göre, gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

    İzmir de 13 bin 450 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi #1


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