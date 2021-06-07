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    İzmir'de 131 kaçak göçmen kurtarıldı

    İzmir'in Dikili ve Foça ilçelerinde, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına bırakılan 131 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından kurtarıldı.
    • DHA
    • 07.06.2021 - 19:27
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    İzmir'de 131 kaçak göçmen kurtarıldı

    Sahil Güvenlik Komutanlığı, 4 Haziran saat 18.40 sıralarında  Dikili ilçesi açıklarında can salı içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı. İhbar üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk  kara sularına bırakılan 44 kaçak göçmen kurtarıldı.

    5 Haziran saat 16.00 sıralarında Foça ilçesi Aslanburnu açıklarında can salları içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Bölgeye ulaşan ekipler Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına bırakılan 2 can salı içerisindeki 29 kaçak göçmeni kurtardı.

    YUNAN UNSURLARINCA İTİLEN GÖÇMENLER KURTARILDI

    Sahil Güvenlik Komutanlığı, 6 Haziran saat 05.40 ve 06.30 sıralarında Dikili ilçesi Denizköy açıklarında lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı. İhbar üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk  kara sularına geri itilen 58 kaçak göçmen kurtarıldı.
    Kıyıya çıkarılar kaçak göçmenler sağlık kontrollerinin ardından, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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