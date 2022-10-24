İzmir'de 155 göçmen yakalandı

İzmir'in Çeşme, Menderes ve Dikili ilçeleri açıklarında 155 düzensiz göçmen yakalandı, 8 düzensiz göçmen kurtarıldı.

İzmir Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamada, Menderes ve Dikili ilçeleri açıklarında lastik botlar içerisinde bir grup düzensiz göçmenin olduğu bilgisi alınması üzerine bölgeye sahil güvenlik botları görevlendirildi.

155 göçmen yakalandı

Ekipler, durdurulan lastik botlar içerisinde 64 düzensiz göçmeni yakaladı.

Yine Çeşme ilçesi açıklarında sahil güvenlik ekipleri, İtalya rotası üzerindeki hareketli yelkenli tekne durdurdu. Yapılan kontrolde 91 düzensiz göçmen yakalandı.

8 göçmen de kurtarıldı

Ekipler, Dikili ilçesi açıklarında Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına itilen can salı içindeki 8 düzensiz göçmeni de kurtardı.

AA'nın haberine göre, düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından il göç idaresi müdürlüğüne gönderildi.