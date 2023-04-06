İHA
İzmir, nisan ayında beyaza büründü…
Dün sabah saatlerinde etkili olan sağanağı ardından Çeşme’ye fındık büyüklüğünde dolu yağdı.
Hortum çıktı
Kısa süreli dolu, Karşıyaka ilçesinde de görüldü.
Yağış, bazı sokak ve caddelerde, taşkınlara neden oldu.
Sağanak yağışın hafta başından beri etkili olduğu kentte, bu kez de hortum çıktı.
Panik yarattı
Menderes ilçesinde oluşan hortum, cep telefonu kamerası ile kayıt altına aldı.
Açıklarda meydana gelen hortum, kıyıya ulaşmazken, vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı.