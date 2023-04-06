İzmir'de 2 gün üst üste hortum paniği yaşandı Çeşme’de dolu, kent merkezinde sağanak derken İzmirliler bugün hortumu da gördü. Menderes açıklarında oluşan hortum, cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

İHA

İzmir, nisan ayında beyaza büründü…

Dün sabah saatlerinde etkili olan sağanağı ardından Çeşme’ye fındık büyüklüğünde dolu yağdı.

Hortum çıktı

Kısa süreli dolu, Karşıyaka ilçesinde de görüldü.

Yağış, bazı sokak ve caddelerde, taşkınlara neden oldu.

Sağanak yağışın hafta başından beri etkili olduğu kentte, bu kez de hortum çıktı.

Panik yarattı

Menderes ilçesinde oluşan hortum, cep telefonu kamerası ile kayıt altına aldı.

Açıklarda meydana gelen hortum, kıyıya ulaşmazken, vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı.