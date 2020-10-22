İzmir'de 2 kişi düşerek hayatlarını kaybetti

İzmir'de 3 katlı binanın çatı katından beton zemine düşen Hazım Dinsever ile yaklaşık 2 metrelik bahçe duvarından düşen ve 64 gündür tedavi gören Ahmet Durmuş, yaşamlarını yitirdi.

İzmir'in Bornova ilçesi Çınar Mahallesi'nde, 3 katlı bir binanın çatı katından dengesini kaybederek beton zemine düşen Hazım Dinsever (71) ağır yaralandı.

Dinsever, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Acil Servis'te tedaviye alınan Dinsever, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

64 GÜN SONRA HAYATINI KAYBETTİ

Öte yandan 19 Ağustos'ta, Bayraklı ilçesine bağlı Yamanlar Mahallesi'nde yaklaşık 2 metrelik bahçe duvarının üzerinden düşerek ağır yaralanan ve kaldırıldığı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde 64 gündür tedavi gören Ahmet Durmuş da doktorların tüm çabasına karşın hayata tutunamadı.

Dinsever ve Durmuş'un cenazesi, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.