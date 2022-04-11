İzmir'de 21 göçmen yakalandı, 49 göçmen kurtarıldı
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, İzmir'in 3 ilçesinde 21 göçmeni yakaladı, 49 göçmeni ise kurtardı.
- 11.04.2022 - 22:52
İzmir İl Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda, 8 Nisan tarihinde Çeşme ilçesi Karaada üzerinde 4 göçmen, 9 Nisan'da ise Selçuk ilçesi açıklarında 17 göçmeni yakaladı.
70 göçmen İl Göç İdaresi'ne sevk edildi
Öte yandan, 9 Nisan tarihinde Çeşme ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 29 göçmen, 10 Nisan'da ise Seferihisar ilçesi açıklarında 20 göçmen kurtarıldı.
DHA'nın haberine göre, toplamda 70 göçmen işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne sevk edildi.