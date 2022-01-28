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    İzmir'de 21 kaçak göçmen yakalanırken 22 göçmen ise kurtarıldı

    İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında lastik bot içerisindeki 21 kaçak göçmen yakalanırken; Çeşme açıklarında ise motor arızasıyla sürüklenen lastik botun içerisindeki 22 göçmen ise kurtarıldı.
    • DHA
    • 28.01.2022 - 21:09
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    İzmir'de 21 kaçak göçmen yakalanırken 22 göçmen ise kurtarıldı

    İzmir Sahil Güvenlik Komutanlığı, dün saat 13.45 sıralarında Dikili açıklarında yasadışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan bir grup kaçak göçmen bilgisini aldı.

    21 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI

    Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu, lastik bot içerisindeki 21 kaçak göçmeni yakaladı.

    22 GÖÇMEN KURTARILDI

    Çeşme açıklarında ise bugün saat 03.40 sıralarında lastik botun, motor arızasıyla sürüklenen bir grup kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerine yardım talebinde bulundu. Harekete geçen Sahil Güvenlik Botları 22 kaçak göçmeni kurtardı.

    Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

    İzmir de 21 kaçak göçmen yakalanırken 22 göçmen ise kurtarıldı #1

    İzmir de 21 kaçak göçmen yakalanırken 22 göçmen ise kurtarıldı #2


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