Petrol
106.49
-1.70%
Euro
15.90
-0.32%
Dolar
14.74
0.27%
Altın
917.91
-0.50%
Borsa
2473
-3.30%
Bitcoin
585.511
-5.62%
BTXN Coin
28.80
-1.16%
Bitexen
22ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 22 C

    İzmir'de 23 göçmen kurtarıldı

    İzmir'in Seferihisar açıklarında, Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen lastik bot içerisindeki 23 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
    • 22.04.2022 - 19:02
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İzmir'de 23 göçmen kurtarıldı

    Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 21 Nisan saat 11.45 sıralarında İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine harekete geçti.

    23 göçmen kurtarıldı

    İHA'nın haberine göre, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği belirlenen lastik bot içerisindeki 23 düzensiz göçmen, görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (TCSG-912) tarafından kurtarıldı.

    Karaya çıkartılan göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

    İzmir de 23 göçmen kurtarıldı #1


    İlginizi Çekebilir

    Güldür Güldür'ün Naime'si Ecem Erkek bomba gibi dönüyor! Ahmet Kural ile aynı projede
    Medya

    Güldür Güldür'ün Naime'si Ecem Erkek bomba gibi dönüyor! Ahmet Kural ile aynı projede

    Borsa ile zengin olacağını bilmiyordu!
    Borsa Robot

    Borsa ile zengin olacağını bilmiyordu!

    Android ve iOS kullanım oranları
    Teknoloji

    Android ve iOS kullanım oranları

    Görüş Bildir