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    İzmir'de 25 sığınmacı kurtarıldı

    İzmir'de Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına bırakılan can sallarındaki 25 sığınmacı kurtarıldı.
    • AA
    • 13.10.2020 - 06:57
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    İzmir'de 25 sığınmacı kurtarıldı

    Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Çeşme ilçesi Karaada açıklarında iki can salında bir grup sığınmacı olduğu bilgisi üzerine bölgeye sahil güvenlik botu yönlendirildi.

    25 SIĞINMACI KURTARILDI

    Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına bırakılan can sallarındaki 25 sığınmacıyı kurtardı.

    Sığınmacılar, işlemlerin ardından İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğüne telim edildi.

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