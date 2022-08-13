İzmir'de 25 ton kaçak alkol ele geçirildi
- 13.08.2022 - 14:56
- Güncelleme : 13.08.2022 - 15:09
İzmir İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler Torbalı'daki bir iş yerinde sahte içki üretimi yapıldığı istihbaratı üzerine operasyon düzenledi.
Yapılan açıklamaya göre, Kazım Karabekir Mahallesi'ndeki adrese yapılan baskında 3 kişi gözaltına alındı.
Piyasa değeri 2 milyon lira
Adreste yapılan aramalarda 25 ton kaçak etil alkol, 1 adet kaynaştırma kazanı, 2 adet çift fanlı soğutma sistemi, 3 adet 15 bin litre kapasiteli plastik tank, 3 adet 5 bin litre kapasiteli plastik tank, 1 adet bin litre kapasiteli IBC tank, bin 649 adet 5 litre kapasiteli bidon, 1 adet plastik bidon folya kapatma makinesi, 1 adet plastik bidon kapak kapatma makinesi, bin 500 adet plastik bidon kapağı, çeşitli ebatlarda ambalajlama malzemesi ve karton koli ele geçirildi.
İHA'nın haberine göre; ele geçirilen malzemelerin yaklaşık piyasa değerinin 2 milyon TL olduğu öğrenildi.
Operasyonda gözaltına alınan M.T, G.B ve T.Ç hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında adli işlem başlatıldı.
25 ton sahte/kaçak alkol ele geçirildi VİDEO