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    İzmir'de 25 ton kaçak alkol ele geçirildi

    İzmir'in Torbalı ilçesinde bir iş yerine düzenlenen operasyonda yaklaşık 2 milyon TL değerinde kaçak etil alkol ve sahte içki yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi.
    • 13.08.2022 - 14:56
    • Güncelleme : 13.08.2022 - 15:09
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    İzmir'de 25 ton kaçak alkol ele geçirildi

    İzmir İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler Torbalı'daki bir iş yerinde sahte içki üretimi yapıldığı istihbaratı üzerine operasyon düzenledi.

    Yapılan açıklamaya göre, Kazım Karabekir Mahallesi'ndeki adrese yapılan baskında 3 kişi gözaltına alındı.

    Piyasa değeri 2 milyon lira

    Adreste yapılan aramalarda 25 ton kaçak etil alkol, 1 adet kaynaştırma kazanı, 2 adet çift fanlı soğutma sistemi, 3 adet 15 bin litre kapasiteli plastik tank, 3 adet 5 bin litre kapasiteli plastik tank, 1 adet bin litre kapasiteli IBC tank,  bin 649 adet 5 litre kapasiteli bidon, 1 adet plastik bidon folya kapatma makinesi, 1 adet plastik bidon kapak kapatma makinesi, bin 500 adet plastik bidon kapağı, çeşitli ebatlarda ambalajlama malzemesi ve karton koli ele geçirildi.

    İHA'nın haberine göre; ele geçirilen malzemelerin yaklaşık piyasa değerinin 2 milyon TL olduğu öğrenildi.

    sahte alkol

    Operasyonda gözaltına alınan M.T, G.B ve T.Ç hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında adli işlem başlatıldı.

    25 ton sahte/kaçak alkol ele geçirildi VİDEO

    sahte alkol


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