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    İzmir’de 263 adet tarihi eser ele geçirildi

    İzmir’in Karşıyaka ve Karabağlar ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda 263 adet tarihi eser ele geçirilirken, olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.
    • İHA
    • 23.04.2021 - 17:03
    • Güncelleme : 23.04.2021 - 17:10
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    İzmir’de 263 adet tarihi eser ele geçirildi

    İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser kaçakçılığının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında bir adreste tarihi eser bulundurulduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

    ELE GEÇİRİLENLER

    Ekipler tarafından Karşıyaka ve Karabağlar ilçelerinde yapılan iki ayrı operasyon neticesinde; Roma, Bizans, Helenistik ve İslami dönemlere ait 237 adet gümüş ve bronz sikke, 16 adet obje, 3 adet ok ucu, 5 adet yüzük, 1 adet mühür, 1 adet siyah renkli taş parçası olmak üzere toplam 263 adet tarihi eser ele geçirildi.

    Operasyonlarda olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alınırken şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

    tarihi eser

    tarihi eser

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