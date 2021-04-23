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İzmir’de 263 adet tarihi eser ele geçirildi

İzmir’de 263 adet tarihi eser ele geçirildi

İzmir’in Karşıyaka ve Karabağlar ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda 263 adet tarihi eser ele geçirilirken, olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.