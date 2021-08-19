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    İzmir'de 28 göçmen kurtarıldı

    İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 28 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.
    • AA
    • 19.08.2021 - 17:34
    • Güncelleme : 19.08.2021 - 17:39
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    İzmir'de 28 göçmen kurtarıldı

    Seferihisar açıklarında lastik botta düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik unsurları yönlendirildi.

    28 GÖÇMEN KURTARILDI

    Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bottaki 28 düzensiz göçmen, karaya çıkarıldı.

    Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresine teslim edildi.

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