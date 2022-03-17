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    İzmir'de 29 kaçak göçmen kurtarıldı

    İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında, Yunan unsurlarınca Türk karasularına itilen 29 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
    • DHA
    • 17.03.2022 - 21:02
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    İzmir'de 29 kaçak göçmen kurtarıldı

    Sahil Güvenlik Komutanlığı, dün saat 08.00 sıralarında, Çeşme ilçesi açıklarında yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen bir grup kaçak göçmen olduğu ihbarını aldı.

    29 KAÇAK GÖÇMEN KURTARILDI

    Harekete geçen Sahil Güvenlik Botu, Yunan unsurlarınca Türk karasularına itilen lastik bot içerisindeki 29 kaçak göçmeni kurtardı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

    İzmir de 29 kaçak göçmen kurtarıldı #1

    İzmir de 29 kaçak göçmen kurtarıldı #2


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