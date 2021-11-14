Urla ilçesinde, farklı alanlarda kimliği belirsiz kişi veya kişilerin bıraktığı zehirli et parçalarını yiyen 31 sokak hayvanı öldü.

İzmir’in Urla ilçesine bağlı Torasan Mahallesi’nde bazı kişi ve kişiler, belli noktalara zehirli et parçaları koydu.

Bu etleri yiyen 30’un üzerine sokak hayvanı rahatsızlandı.

Hayvanlar rahatsızlanmasının ardından bu durumu gören vatandaşlar tarafından veterinere götürüldü.

İzmir’de 31 sokak hayvanı zehirlenerek öldürüldü VİDEO

31 HAYVAN TELEF OLDU

Zehirlenen hayvanlardan 31’i telef oldu. Yolların, sahil kıyılarının telef olan hayvanlarla dolu olduğu görülürken, mahalle halkı kan donduran olaya isyan ederek kişi ve kişilerin kısa süre içerisinde yakalanmasını istedi.

HAYVANSEVERLERİN BAHÇESİNE ZEHİRLİ ET BIRAKTILAR

Öte yandan, sokak hayvanlarını besleyen ve hayvanlara yardım eden hayvanseverlerin bahçelerine de gizlice bu zehirli olduğu düşünülen etlerin bırakıldığı öğrenildi.

OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Olayın ardından Urla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Ekipler, bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye alarak olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.