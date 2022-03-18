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    İzmir'de 32 düzensiz göçmen yakalandı

    İzmir’in Çeşme ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 32 düzensiz göçmen yakalandı.
    • İHA
    • 18.03.2022 - 19:51
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    İzmir'de 32 düzensiz göçmen yakalandı

    17 Mart saat 04.00 sıralarında İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında, Sahil Güvenlik mobil radarı tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edilmesi üzerine ekipler harekete geçti.

    32 GÖÇMEN YAKALANDI

    Görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından mobil radarla tespit edilen hareketli lastik bot durduruldu. Yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak istediği belirlenen 32 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

    Düzensiz göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

    İzmir de 32 düzensiz göçmen yakalandı #1


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