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    İzmir'de 35 bin sentetik hap ele geçirildi

    İzmir'de, polis ekiplerince belirlenen adreslere yapılan operasyonda, 35 bin sentetik hap ele geçirildi.
    • DHA
    • 24.04.2021 - 12:04
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    İzmir'de 35 bin sentetik hap ele geçirildi

    İzmir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Buca ve Bornova'daki adreslerde uyuşturucu satışı yapılacağı ihbarı üzerine harekete geçti.

    SENTETİK HAP

    Belirlenen adreslere dün operasyon düzenleyen ekipler, 35 bin sentetik hap ele geçirdi.

    Baskınlarda gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

    sentetik hap

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