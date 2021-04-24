İzmir'de 35 bin sentetik hap ele geçirildi
İzmir'de, polis ekiplerince belirlenen adreslere yapılan operasyonda, 35 bin sentetik hap ele geçirildi.
- DHA
- 24.04.2021 - 12:04
İzmir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Buca ve Bornova'daki adreslerde uyuşturucu satışı yapılacağı ihbarı üzerine harekete geçti.
SENTETİK HAP
Belirlenen adreslere dün operasyon düzenleyen ekipler, 35 bin sentetik hap ele geçirdi.
Baskınlarda gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.