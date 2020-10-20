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İzmir'de 4 FETÖ şüphelisi gözaltında

İzmir'de 4 FETÖ şüphelisi gözaltında

FETÖ/PDY'ye yönelik, jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda aralarında meslekten ihraç edilmiş eski emniyet müdürleri, emniyet amiri ve astsubayın olduğu 4 şüpheli gözaltına alındı.