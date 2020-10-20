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    İzmir'de 4 FETÖ şüphelisi gözaltında

    FETÖ/PDY'ye yönelik, jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda aralarında meslekten ihraç edilmiş eski emniyet müdürleri, emniyet amiri ve astsubayın olduğu 4 şüpheli gözaltına alındı.
    • İHA
    • 20.10.2020 - 22:23
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    İzmir'de 4 FETÖ şüphelisi gözaltında

    İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ/PDY) yönelik, jandarma ekipleri tarafından operasyon düzenlendi.

    4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

    İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlükleri tarafından, FETÖ şüphelisi olduğu değerlendirilen şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda, haklarında arama kararı bulunan eski 4. sınıf emniyet müdürü İ.K., eski emniyet amiri M.K., askeri okuldan atılan T.T. ve eski hava astsubay Z.A. gözaltına alındı.

    Gözaltına alınan şahısların işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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