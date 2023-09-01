İzmir’de 4 katlı binada yangın paniği İzmir’de ambalaj imalathanesinin en üst katında bulunan ayakkabı atölyesinde çıkan yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu söndürüldü.

İHA

İzmir'in Bornova ilçesinde saat 23.30 sıralarında Egemenlik Mahallesi 6140 Sokak’ta bulunan ambalaj imalathanesinin çatı katındaki ayakkabı atölyesinde henüz belirlenemeyen sebepten dolayı yangın çıktı.

3 saatlik çalışmanın ardından yangın söndürüldü

Dumanları gören çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekiplerinin 3 saatlik çabalarının sonucunda yangın kontrol altına alındı.

Ölü ya da yaralı yok

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, daire kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.