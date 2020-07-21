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- İzmir'de 44 mülteci kıyıya çıkarılarak kurtarıldı
İzmir'de 44 mülteci kıyıya çıkarılarak kurtarıldı
Dikili ilçesinde, Yunan Sahil Güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen 44 göçmen kurtarılarak kıyıya çıkarıldı.
- DHA
- 21.07.2020 - 05:31
İzmir'de Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Dikili ilçesi Madra Çayı açıklarında bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini aldı.
YUNAN UNSURLARI TARAFINDAN TÜRK KARA SULARINA İTİLDİ
Harekete geçen ekipler, söz konusu bölgeye gelerek lastik bot içerisindeki 44 göçmeni kurtardı.
Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk kara sularına itilen 44 göçmen kıyıya çıkartıldı. Göçmenlerle ilgili işlemler sürüyor.