İzmir'de 6 yaşındaki çocuğa köpek saldırdı

Alman kurdu cinsi bir köpeğin, kız çocuğuna ve olaya müdahale eden esnafa saldırdığı o anlar kameraya yansıdı.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesine bağlı Sekiz Eylül Mahallesi'nde, markete gitmek için sokağa çıkan 6 yaşındaki kız çocuğu, yolda karşılaştığı Alman kurdu cinsi bir köpek tarafından saldırıya uğradı.

YARDIMINA ESNAF KOŞTU

Köpeğin, çocuğun peşinden koştuğunu gören çevredeki esnaf, küçük kızı kurtarmak için müdahale etti. Esnafın müdahalesi sonucu kız çocuğu köpeğin saldırısından küçük sıyrıklarla kurtuldu, olayda 2 esnaf köpek ısırması sonucu yaralandı.

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KÖPEK GÖZLEM ALTINDA

Küçük çocuk ve esnaflar, Kemalpaşa Devlet Hastanesi'ndeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Köpek ise çevredekilerce kontrol altına alındıktan sonra olay yerine çağrılan belediye ekipleri tarafından barınağa götürüldü. Hayvanın sahibine ulaşılamazken veteriner hekimler köpeği gözlem altına aldı.

"DAHA VAHİM BİR OLAY YAŞANABİLİRDİ"

Olaya müdahale eden esnaflardan 45 yaşındaki Ersan Bavli, dükkanında çalışırken bir anda köpeğin küçük kızı kovaladığını, kızın bağırdığını gördüğünü söyledi.

Köpeğin kız çocuğuna saldırma anını hala unutamadığını belirten Bavli, "Köpeğin ağzı, çocuğun kafasındaydı. Kurtarmak için mücadele ederken köpek beni de kollarımdan ısırdı. Köpek çok güçlüydü. Arkadaşım geldi, köpeğin kulaklarından tuttu, götürürken onu da ısırdı. Bu olaya müdahale etmeseydik daha vahim bir olay yaşanabilirdi. Bizim yerimizde kim olsa aynı şeyi yapardı." dedi.

"ÇOCUK ÇOK AĞLADI"

Esnaf Salim Aktaş da kendisinin de çocuk sahibi olduğunu belirterek, "Köpeğin kıza saldırdığını görünce çok üzüldüm. Olaydan sonra çocuk çok ağladı. Psikolojisi bozulmuştu. Köpek beni de ellerimde ısırdı ama çocuğumuzu köpeğin elinden kurtardığımız için mutluyum." diye konuştu.