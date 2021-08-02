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    İzmir'de 61 sığınmacı kurtarıldı

    Yunanistan'ın baskılarıyla Türk sahasına itilen 61 sığınmacı Dikili ve Seferihisar ilçesinin yakınlarında kurtarılarak, kıyıya çıkarıldı.
    • AA
    • 02.08.2021 - 23:18
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    İzmir'de 61 sığınmacı kurtarıldı

    İzmir'in Seferihisar ve Dikili ilçeleri açıklarında, Yunanistan tarafından baskılarla geri yollanan 61 sığınmacı kurtarılarak, karaya götürüldü.

    SIĞINMACILAR GÖÇ İDARESİNE YOLLANDI

    Dikili ve Seferihisar açıklarındaki lastik botta sığınmacıların olduğu bilgisi üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı botlar bölgeye yönlendirildi.

    Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen lastik botlardaki 61 sığınmacı kurtarıldı.

    Sığınmacılar, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

    İzmir de 61 sığınmacı kurtarıldı #1

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