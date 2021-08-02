İzmir'de 61 sığınmacı kurtarıldı
Yunanistan'ın baskılarıyla Türk sahasına itilen 61 sığınmacı Dikili ve Seferihisar ilçesinin yakınlarında kurtarılarak, kıyıya çıkarıldı.
- AA
- 02.08.2021 - 23:18
İzmir'in Seferihisar ve Dikili ilçeleri açıklarında, Yunanistan tarafından baskılarla geri yollanan 61 sığınmacı kurtarılarak, karaya götürüldü.
SIĞINMACILAR GÖÇ İDARESİNE YOLLANDI
Dikili ve Seferihisar açıklarındaki lastik botta sığınmacıların olduğu bilgisi üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı botlar bölgeye yönlendirildi.
Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen lastik botlardaki 61 sığınmacı kurtarıldı.
Sığınmacılar, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.