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    İzmir'de 61 tarihi sikke ele geçirildi

    İzmir'de gerçekleştirilen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 61 sikkeye el koyuldu.
    • 09.06.2022 - 02:40
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    İzmir'de 61 tarihi sikke ele geçirildi

    İzmir Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğü, Cumhuriyet Başsavcılığın koordine ve talimatı doğrultusunda yürütülen istihbari çalışmalar sonucunda tarihi eser ticareti yapılacağına yönelik bilgiler elde ederek operasyon düğmesine bastı.

    Eski Roma dönemine ait  61 sikke

    Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Kasımpaşa Mahallesinde bir adreste yaptığı aramada Eski Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 61 adet sikke ele geçirdi. Olayla ilgili şüpheli R.A. (51) polis ekiplerince gözaltına alındı.

    İHA'nın haberine göre gözaltına alınan şüpheli R.A.'nın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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