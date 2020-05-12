İzmir'de 64 yaşındaki emekli doktor, virüse yenik düştü

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İç hastalıkları uzmanlığı olan emekli doktor Galip Berkan Dingiloğlu, korona nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

İzmir Tabip Odası üyesi, iç hastalıkları uzmanlığı olan 64 yaşındaki emekli doktor Galip Berkan Dingiloğlu'na, bir süre önce yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı.

YOĞUN BAKIMDA TEDAVİ GÖRDÜ

İzmir Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi'nde koronavirüs tedavisine alınan Dingiloğlu, sağlık durumu ağırlaşınca yoğun bakım servisine alındı.

KURTARILAMADI

Burada tedavisine devam edilen emekli doktor virüse yenik düşerek, bu sabah yaşamını yitirdi.

İzmir Tabip Odası'nca Galip Berkan Dingiloğlu'nun cenazesinin, kentte toprağa verileceği duyuruldu.