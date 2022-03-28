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    İzmir'de 76 düzensiz göçmen kurtarıldı

    İzmir'in Çeşme ve Dikili ilçelerinde, aralarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilenlerin de olduğu 76 düzensiz göçmen kurtarıldı.
    • AA
    • 28.03.2022 - 22:13
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    İzmir'de 76 düzensiz göçmen kurtarıldı

    Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Çeşme açıklarında lastik botta düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine bölgeye ekipler yönlendirildi.

    TOPLAM 76 GÖÇMEN KURTARILDI

    Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği belirlenen 32 düzensiz göçmen, ekiplerce karaya çıkarıldı.

    Öte yandan Dikili ilçesi açıklarında bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik ekipleri, motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bottaki 44 düzensiz göçmeni de kurtardı.

    İL GÖÇ İDARESİ'NE TESLİM EDİLDİLER

    Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

    İzmir de 76 düzensiz göçmen kurtarıldı #1


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