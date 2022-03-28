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İzmir'de 76 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir'de 76 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir'in Çeşme ve Dikili ilçelerinde, aralarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilenlerin de olduğu 76 düzensiz göçmen kurtarıldı.