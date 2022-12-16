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    İzmir’de 76 göçmen kurtarıldı

    İzmir’in Dikili ve Çeşme ilçeleri açıklarında, Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen 76 düzensiz göçmen kurtarıldı.
    • 16.12.2022 - 02:19
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    İzmir’de 76 göçmen kurtarıldı

    İzmir'de Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 14 Aralık saat 09.15 sıralarında Çeşme ilçesi açıklarında, lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

    Yunanistan unsurları göçmenleri Türk kara sularına itti

    Bölgeye giden ekipler, Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen lastik bot içerisindeki 30 göçmeni kurtardı.

    Ekipler aynı gün Dikili ilçesi açıklarında 12.48 sıralarında can salları içerisinde düzensiz göçmenler olduğu bilgisine ulaştı.

    Toplam 76 göçmen kurtarıldı

    Bunun üzerine harekete geçen ekipler, Yunanistan unsurları tarafından geri itildiği tespit edilen 4 can salı içerisindeki 46 göçmeni kurtardı.

    İHA'nın haberine göre karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

    İzmir’de 76 göçmen kurtarıldı #1


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