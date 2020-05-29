İzmir'de 8 kilo 890 gram uyuşturucu ele geçirildi

Polis ekiplerince kamyonda yapılan aramada 8 kilo 890 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilirken, kentte ele geçirilen en yüksek uyuşturucu miktarı olduğu belirtildi.

İzmir'de İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüpheli bir kamyonu Bornova ilçesinde durdurdu.

Kamyonda dedektör köpek kullanılarak detaylı arama yapıldı.

KENTTEKİ EN YÜKSEK UYUŞTURUCU MİKTARI OLDU

Yapılan aramada araca gizlenmiş 8 kilo 890 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

Bulunan sentetik uyuşturucunun, kentte bugüne kadar tek operasyonda ele geçirilen aynı türdeki en yüksek uyuşturucu miktarı olduğu belirtildi.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan Konak, Buca ve Bayraklı ilçelerinde de farklı tarihlerde gerçekleştirilen operasyonlarda 815 gram kokain, bin 142 uyuşturucu hap ile bir ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 3 şüpheli ise gözaltına alındı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.