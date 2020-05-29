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- İzmir'de 8 kilo 890 gram uyuşturucu ele geçirildi
İzmir'de 8 kilo 890 gram uyuşturucu ele geçirildi
Polis ekiplerince kamyonda yapılan aramada 8 kilo 890 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilirken, kentte ele geçirilen en yüksek uyuşturucu miktarı olduğu belirtildi.
- DHA
- 29.05.2020 - 12:12
İzmir'de İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüpheli bir kamyonu Bornova ilçesinde durdurdu.
Kamyonda dedektör köpek kullanılarak detaylı arama yapıldı.
KENTTEKİ EN YÜKSEK UYUŞTURUCU MİKTARI OLDU
Yapılan aramada araca gizlenmiş 8 kilo 890 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.
Bulunan sentetik uyuşturucunun, kentte bugüne kadar tek operasyonda ele geçirilen aynı türdeki en yüksek uyuşturucu miktarı olduğu belirtildi.
3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Öte yandan Konak, Buca ve Bayraklı ilçelerinde de farklı tarihlerde gerçekleştirilen operasyonlarda 815 gram kokain, bin 142 uyuşturucu hap ile bir ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 3 şüpheli ise gözaltına alındı.
Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.