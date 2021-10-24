İzmir’de 8 yıl hapis cezası bulunan PKK’lı kadın terörist yakalandı

İzmir'in Urla ilçesinde, PKK üyesi olmak suçundan 8 yıl kesilmiş hapis cezası bulunan firari kadın terörist, polis ekiplerince yakalanmasının ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Dün İzmir'in Urla ilçesinde bulunan Zafer Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, Urla İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Güvenlik Büro Amirliği ekipleri, aranan şahıslar üzerinde yaptıkları çalışmalar neticesinde cadde üzerinde 59 yaşındaki M.A. isimli kadının kullanmış olduğunu tespit ettikleri aracı durdurdu.

PKK'YA ÜYE OLMAKTAN 8 YIL HAPİS CEZASI BULUNAN KADIN TUTUKLANDI

Durdurulan araçta yakalanan ve hakkında silahlı terör örgütü PKK üyesi olmaktan 8 yıl kesilmiş hapis cezası bulunan M.A. ekipler tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.