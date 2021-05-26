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    İzmir'de 9'uncu kattan düşen kişi öldü

    İzmir'de alkollü olduğu öne sürülen kişi 9'uncu kattaki evinin balkonuna nefes almak için çıkmasının ardından dengesini kaybedip düştü. Talihsiz kişi olay yerinde yaşamını yitirdi.
    • DHA
    • 26.05.2021 - 05:03
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    İzmir'de 9'uncu kattan düşen kişi öldü

    Olay, gece yarısı İzmir'in Torbalı ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi.

    OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

    39 yaşındaki Melih Coşkun, hava almak için 9'uncu kattaki evinin balkonuna çıkmasının ardından  Alkollü olduğu ileri sürülen Coşkun dengesini kaybederek balkondan düştü. Olayı görenlerin ihbarı üzerine, bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Coşkun'un hayatını kaybettiği belirlendi.

    Coşkun'un ölüm haberin alan yakınları ise sinir krizi geçirdi.

    Coşkun'un cansız bedeni, savcının incelemesi sonucu İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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