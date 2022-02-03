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    İzmir'de akrobatik hırsız güvenlik kamerasına yakalandı

    İzmir'in Bornova ilçesinde bir ekmek fırınının kasasından para çalan hırsız, iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
    • İHA
    • 03.02.2022 - 17:22
    • Güncelleme : 03.02.2022 - 17:24
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    İzmir'de akrobatik hırsız güvenlik kamerasına yakalandı

    Dün akşam saatlerinde İzmir'in Bornova ilçesi Yeşilova Mahallesinde bulunan bir ekmek fırınında meydana gelen olayda, müşteri gibi içeri giren ve kimliği henüz belirlenemeyen kapüşonlu bir kişi, çalışanın dalgınlığından faydalanarak tezgahın üzerinde kasaya uzandı.

    KASADA BULUNAN PARALARI ÇALDI

    Kasada bulunan bir miktar parayı alan şüpheli, daha sonra fırından çıkarak kayıplara karıştı. Çalışan tarafından ihbar edilmesi üzerine iş yerine polis ekipleri sevk edildi. İş yerinin güvenlik kamerasını inceleyen ekipler, hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.

    HIRSIZLIK ANI KAMERAYA YANSIDI

    Öte yandan yaşanan hırsızlık anı, iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Şüpheliyi yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

    İzmir de akrobatik hırsız güvenlik kamerasına yakalandı #1

    İzmir de akrobatik hırsız güvenlik kamerasına yakalandı #2


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