İzmir'de alacak verecek kavgasında kan aktı: 1 ölü İzmir’de alacak verecek kavgasında bıçaklanan şahıs, tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

İHA İzmir'de 9 Temmuz günü akşam saatlerinde Bornova ilçesi Egemenlik Mahallesi 6106/24 Sokak’ta, Kadir Doğdu (31), alacak verecek meselesi yüzünden A.Y. (35), ile tartışmaya başladı. Çıkan tartışmada bıçaklandı İkili arasındaki gerginlik artınca olay bıçaklı kavgaya dönüştü. Meydana gelen olayda A.Y., Kadir Doğdu’yu bıçaklayarak yaraladı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrollerinin ardından Doğdu ambulans ile Ege Üniversitesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Tedavi altındaydı, yaşamını yitirdi Hastanede 2 gündür tedavi gören Doğdu’nun dün akşam saatlerinde hayatını kaybettiği öğrenildi. Öte yandan, polis ekiplerince yakalanan A.Y.'nin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.