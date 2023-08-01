İzmir'de ambulans ile kamyonet çarpıştı: 3 yaralı

İHA
İzmir'de akşam saatlerinde İnönü Bulvarı TOKİ Kavşağı’nda, bir vakaya giden M.T.'nin kullandığı 35 R 0326 plakalı ambulans, iddiaya göre kırmızı ışıkta geçen H.S. yönetimindeki 34 JC 7315 plakalı kamyonetle kavşakta çarpıştı.
3 sağlık çalışanı yaralandı
Çarpışmanın etkisiyle ambulans devrildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada ambulanstaki sürücü M.T. ile 2 sağlık personeli hafif yaralandı.
Hastaneye kaldırıldılar
Yaralanan 3 sağlık personeli olay yerine gelen diğer ambulanslarla Aliağa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.