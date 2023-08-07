İzmir'de ana boru patladı: Caddeleri su bastı İzmir Menemen'de ana su borusunun patladığı 2 mahallede caddeler göle döndü. Ev ve iş yerlerinde su baskınları yaşanırken belediye ekipleri ve vatandaşlar su baskınlarına karşı set oluşturdu.

İHA

İzmir'in Menemen ilçesinde saat 00.00 sıralarında İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'ne (İZSU) ait ana su borusu henüz belirlenemeyen sebepten dolayı patladı.

Yaşanan patlamadan dolayı kısa sürede Uğur Mumcu ve İsmet İnönü Mahallesi'nde su baskınları yaşandı.

Cadde ve sokaklar göle dönerken bazı ev ve iş yerleri sular altında kaldı.

Belediye ekipleri ve vatandaşlar su baskınlarına karşı seferber oldu

Menemen Belediyesi ekipleri iş makineleri ile vatandaşlar ise kendi imkanlarıyla su baskınlarına karşı set oluşturarak mücadele ederken trafikte bulunan araç ve motosiklet sürücüleri ile yaya durumundaki insanlar ise yaşanan su baskınlarından dolayı zor anlar yaşadı.

Yaklaşık 1 saat sonra olaya müdahale ettiği ileri sürülen İZSU ekiplerinin bölgedeki çalışmalarının sürdüğü öğrenilirken ev ve iş yerleri sular altında kalan vatandaşların da temizlik çalışmaları yaptığı bilgisi edinildi.