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    İzmir'de apartmanlardaki hırsızlık kamerada

    Karşıyaka'da ayakkabı ve bebek arabası çalan hırsızlar güvenlik kamerasına yakalandı.
    • DHA
    • 17.05.2020 - 09:05
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    İzmir'de apartmanlardaki hırsızlık kamerada

    İzmir'de apartmanlarda hırsızlık olayları yaşandı.

    Karşıyaka ilçesine bağlı Dedebaşı Mahallesi'nde bulunan apartmanlara giren, kimliği henüz öğrenilemeyen hırsızlar, apartmanlardaki dairelerin önünde bulunan ayakkabı ve bebek arabasını çaldı.

    Bazı vatandaşlar ayakkabılarını göremeyince, bir vatandaş ise kapısının önüne koyduğu bebek arabasının olmadığını fark edince çareyi güvenlik kameralarına bakmakta buldu.

    MASKELİ HIRSIZLIK

    Güvenlik kameralarını inceleyen vatandaşlar, ayakkabılarının ve bebek arabasının yüzlerinde maske ve kafalarında şapka olan kimliği belirsiz kişiler tarafından çalındığını öğrendi.

    Ayrıca, görüntülerde hırsızlardan birinin evin kapısını zorladığı da belirlendi.

    İzmir'de apartmanlara dadanan hırsızlar VİDEO

    HIRSIZLAR HER YERDE ARANIYOR

    Yaşanan olayın ardından vatandaşlar, durumu polis ekiplerine bildirdi. Ekipler, kimliği belirsiz kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

    Öte yandan, aynı mahallede bulunan diğer apartmanlara da hırsızların girdiği öğrenildi.

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