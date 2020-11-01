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    İzmir'de arama kurtarma çalışmalarında zamana karşı yarış

    İzmir'de arama kurtarma çalışmalarında zamana karşı yarış

    İzmir'de yaşanan depremde 33. saat geride bırakılırken, ekipler arama kurtarma çalışmalarına dikkatli bir şekilde hız verdi.
    • İHA
    • 01.11.2020 - 00:29
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    Dün saat 14:51'de, İzmir’in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından enkaza dönen Bayraklı ilçesindeki Doğanlar Apartmanı’nda, arama kurtarma ekiplerinin zamanla yarışı sürüyor.

    ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARINA HIZ VERİLDİ

    Depremin üzerinden geçen 33 saatin ardından ekipler çalışmalara hız verdi. Blokları parçalara ayırarak enkaz yığınını azaltan ekipler, vatandaşlara ulaşmaya çalışıyor.

    İzmir'de arama kurtarma çalışmalarında zamana karşı yarış-Foto Galeri

    İzmir de arama kurtarma çalışmalarında zamana karşı yarış #1

    SESLER KESİLİYOR, YER BELİRLENİYOR

    Zaman zaman tüm seslerin kısıldığı enkaz bölgesinde ekipler göçük altında kalan vatandaşlara seslenerek yer belirlemeye çalışıyor.

    İzmir de arama kurtarma çalışmalarında zamana karşı yarış #2

    UMUTLU BEKLEYİŞ SÜRÜYOR

    Enkaz altında yakınları olan vatandaşların umutlu bekleyişleri de devam ediyor. Vatandaşlar enkaz altından gelecek sevindirici haberleri alabilmek için nöbet tutuyor.

    İzmir de arama kurtarma çalışmalarında zamana karşı yarış #3

    TÜRKİYE'NİN KALBİ İZMİR'DE ATIYOR

    Öte yandan başta Türk Kızılayı olmak üzere pek çok sivil toplum kuruluşu İzmir depremi için seferber oldu.

    İzmir de arama kurtarma çalışmalarında zamana karşı yarış #4

    Kızılay tarafından evlerinde kalamayan vatandaşlar için battaniye dağıtıldı, kurulan ikram stantlarından yiyecek içecek ikramı yapıldı.

    İzmir de arama kurtarma çalışmalarında zamana karşı yarış #5

    Bazı vatandaşlar da evlerinde hazırladıkları gıdaları deprem bölgesindeki vatandaşlara getirerek dayanışma örneği sergiledi.

    İzmir de arama kurtarma çalışmalarında zamana karşı yarış #6

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