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    İzmir'de aranan YPG'li yakalandı

    İzmir'in Menderes ilçesinde PKK/KCK/YPG silahlı terör örgütüne üye olma suçundan hakkında yakalama kararı bulunan yabancı uyruklu 1 şüpheli, saklandığı evde yakalandı.
    • DHA
    • 21.04.2021 - 17:50
    • Güncelleme : 21.04.2021 - 17:54
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    İzmir'de aranan YPG'li yakalandı

    İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK/KCK/YPG silahlı terör örgütüne üye olma suçundan hakkında yakalama kararı bulunan yabancı uyruklu H.M.'nin, Menderes ilçesindeki bir evde olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

    OPERASYON YAPILDI

    Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından söz konusu adrese operasyon düzenlendi.

    Şüpheli H.M., gözaltına alındı. H.M.'nin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

    İzmir de aranan YPG li yakalandı #1

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