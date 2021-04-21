İzmir'de aranan YPG'li yakalandı
İzmir'in Menderes ilçesinde PKK/KCK/YPG silahlı terör örgütüne üye olma suçundan hakkında yakalama kararı bulunan yabancı uyruklu 1 şüpheli, saklandığı evde yakalandı.
- DHA
- 21.04.2021 - 17:50
- Güncelleme : 21.04.2021 - 17:54
İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK/KCK/YPG silahlı terör örgütüne üye olma suçundan hakkında yakalama kararı bulunan yabancı uyruklu H.M.'nin, Menderes ilçesindeki bir evde olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.
OPERASYON YAPILDI
Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından söz konusu adrese operasyon düzenlendi.
Şüpheli H.M., gözaltına alındı. H.M.'nin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.