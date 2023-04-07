İHA

İzmir İl Jandarma Komutanlığı, terör ve organize suç örgütlerinin finans kaynaklarının kurutulması ile madde ticareti ve kullanımının önlenmesi maksadıyla operasyonlarına devam ediyor.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri ve Kiraz Jandarma Komutanlığı ekipleri, yasa dışı kenevir ekimi yaptığı bilgisi alınan adrese düzenledi.

Cezaevine gönderildi

Düzenlenen operasyonda, saksı ve boş arı kovanların içeresine ekili vaziyette toplam 37 bin 450 kök kenevir ele geçirildi.

Gözaltına alınan Y.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İzmir'de arı kovanında kenevir yetiştirdi
İzmir'de arı kovanında kenevir yetiştirdi