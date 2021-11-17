İzmir'de asansör boşluğunda sıkışması sonucu hayatını kaybetti
Kemalpaşa ilçesinde 69 yaşındaki bir kişi asansör boşluğunda sıkıştı. Bölgeye gelen ekipler, vatandaşı kurtardıktan sonra yaptığı incelemeler sonucu, yaşamını yitirdiğini tespit etti.
- İHA
- 17.11.2021 - 05:23
İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde korkunç bir olay yaşandı.
Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde bulunan bir apartmanda Abdülbaki Tetik (69), asansörle 2. kattaki dairesine çıkmak isterken asansör boşluğunda sıkıştı.
YAŞAMINI YİTİRDİĞİ TESPİT EDİLDİ
Bina sakinlerinin haber vermesi üzerine adrese polis, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekiplerince yapılan yarım saatlik çalışmanın ardından Tetik, sıkıştığı yerden çıkarıldı.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde yaşlı adamın yaşamını yitirdiği tespit edildi. Tetik’in cansız bedeni, Kemalpaşa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili polis ekiplerince inceleme başlatıldı.