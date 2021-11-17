Euro
11.7753
0.81%
Dolar
10.3967
0.77%
Altın
618.88
0.84%
Borsa
1.686
0%
Bitcoin
624.080
-0.96%
BTXN Coin
21.47
1.03%
10ºC
İstanbul
Çok bulutlu 10 C

    İzmir'de asansör boşluğunda sıkışması sonucu hayatını kaybetti

    Kemalpaşa ilçesinde 69 yaşındaki bir kişi asansör boşluğunda sıkıştı. Bölgeye gelen ekipler, vatandaşı kurtardıktan sonra yaptığı incelemeler sonucu, yaşamını yitirdiğini tespit etti.
    • İHA
    • 17.11.2021 - 05:23
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İzmir'de asansör boşluğunda sıkışması sonucu hayatını kaybetti

    İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde korkunç bir olay yaşandı.

    Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde bulunan bir apartmanda Abdülbaki Tetik (69), asansörle 2. kattaki dairesine çıkmak isterken asansör boşluğunda sıkıştı.

    YAŞAMINI YİTİRDİĞİ TESPİT EDİLDİ

    Bina sakinlerinin haber vermesi üzerine adrese polis, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekiplerince yapılan yarım saatlik çalışmanın ardından Tetik, sıkıştığı yerden çıkarıldı.

    Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde yaşlı adamın yaşamını yitirdiği tespit edildi. Tetik’in cansız bedeni, Kemalpaşa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

    Olayla ilgili polis ekiplerince inceleme başlatıldı.

    İzmir de asansör boşluğunda sıkışması sonucu hayatını kaybetti #1

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir