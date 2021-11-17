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İzmir'de asansör boşluğunda sıkışması sonucu hayatını kaybetti

İzmir'de asansör boşluğunda sıkışması sonucu hayatını kaybetti

Kemalpaşa ilçesinde 69 yaşındaki bir kişi asansör boşluğunda sıkıştı. Bölgeye gelen ekipler, vatandaşı kurtardıktan sonra yaptığı incelemeler sonucu, yaşamını yitirdiğini tespit etti.