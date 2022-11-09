İzmir'de Atatürk'ü Anma Etkinliği'ne katılım az olunca belediye bildiri yayınladı

İzmir'de "10 Kasım Atatürk'ün Ebediyete İntikalinin 84. Yıl Dönümü Anma Programı" kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda Ata'ya Saygı nöbetine katılım az olunca, her daire başkanlığından 30 kişi çağrıldı.

İzmir'de Atatürk'ün ölüm yıl dönümü sebebiyle "10 Kasım Atatürk'ün Ebediyete İntikalinin 84. Yıl Dönümü Anma Programı" etkinliğinin düzenlenmesine karar verilmişti.

Vatandaşlar 9 Kasım 21:05'ten, 10 Kasım saat 09:05'e kadar Cumhuriyet Meydanı'nda "Ata'ya Saygı Nöbeti"ne çağrıldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi 4 gün öncesinden çağrıda bulundu

Etkinliğin 4 gün öncesinden İzmir Büyükşehir Belediyesi yaptığı çağrıda şu ifadelere yer verdi:

"Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ü anmak için saygı nöbeti düzenliyoruz. Cumhuriyet Meydanı'nda tutulacak Ata'ya Saygı Nöbeti 9 Kasım saat 21.05'ten 10 Kasım sabah 09.05'e kadar sürecek."

Tunç Soyer halkı etkinliğe davet etti

9 Kasım'da bir çağrıda İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'den yapıldı. Soyer resmi Twitter hesabından şu ifadeleri kullandı:

"Ata'ya saygı nöbetimiz, bu akşam 21:05'te Cumhuriyet Meydanı'nda başlıyor. Büyük Önderimizi 10 Kasım saat 18:30'da AASSM'de Rıdvan Akar’ın hazırladığı “Özgür İzmir: Kurtuluşun 100. Yılı” belgeselinin gösterimi ile anıyoruz. Atamızı anma etkinliklerimize halkımızı bekliyoruz."

Etkinliğe katılan sayısı az olunca, her daire başkanlığından 30 kişi çağrıldı

Çağrılara rağmen etkinliğe katılan vatandaş sayısı yeterli olmayınca, Belediye birimlerine çok acil koduyla bir çağrı yapıldı ve her daire başkanlığından 30 kişi istendi.