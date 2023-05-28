İzmir'de atları ile oy vermeye gittiler 47 yaşındaki at eğitmeni, geleneği bozmadı, at üzerinde oy vermeye gitti. Eğitmen, bu kez yanında başka bir arkadaşını da götürdü.

DHA

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Bugün oy verme işlemleri, saat 08.00'den itibaren başladı.

Seçmenler, erken saatlerde oy kullanacakları okullara gitti.

14 Mayıs'taki seçimlere at üstünde kovboy kıyafeti ile giden 47 yaşındaki at eğitmeni Faruk Ceren, geleneği bozmadı.

Atları bağlayıp, oyları kullandılar

Bornova ilçesi Yaka Şengül Mustafa Karaca İlkokulu'na at üstünde gelen Ceren'e, bu kez arkadaşı Cihan Saha (24) da atı ile eşlik etti.

'Karamel' ile 'Kara inci' isimli atlarının okul bahçesine bağlayan ikili, daha sonra oylarını kullandı.

"Amacımız; atlara olan sevgimizi göstermek"

Faruk Ceren, "İkinci tura da atımızla geldik. Demokrasinin gereklerini yerine getirmek için buradayız. Atlara olan sevgi ve hassasiyetimizi dile getirmek istedik." dedi.

Geri dönüşüm sektöründe çalışan Cihan Saha ise "Oyumuzu kullanmak için atlarımızla geldik. Amacımız; atlara olan sevgimizi göstermek. İnsanların bizi anlamasını istedik. Görenler şaşkına dönüyor." diye konuştu.